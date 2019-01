Depois de a Autoridade para as Condições de Trabalho ter fiscalizado uma sociedade de advogados, esta contestou a acção, invocando sigilo profissional. Porém, o Tribunal da Relação de Évora considerou legal a fiscalização

O Tribunal da Relação de Évora considerou que é legal a Autoridade para as Condições do Trabalho realizarem operações de fiscalização numa firma de advogados, mesmo sem um mandado judicial. A empresa considera esta intervenção ilegal, já que pode por em causa o sigilo profissional que os trabalhadores têm apra com os seus clientes.



A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), a 4 de abril de 2011, realizou uma ação de inspeção a uma firma de advogados de forma a consultar se a empresa afixava o horário de trabalho e registava os tempos de trabalho afixados. A firma não gostou de ver a ACT entrar pelas suas instalações, nem de ser multada em 3.500 euros por não cumprir os requisitos legais no que à afixação do horário e contabilidade do registo de horas diz respeito, tendo decidido recorrer da decisão judicial, alegando ilegalidade na ação da ACT.



Segundo o recurso enviado para o Tribunal da Relação de Évora, a firma considera que é ilegal a Autoridade para as Condições do Trabalho entrar na firma de advocacia sem um mandado emitido por um juiz que o permitisse. Os representantes da empresa afirmam que nos escritórios de advocacia existem vários processos sensíveis que estão protegidos pelo sigilo profissional.



Mas o Ministério Público (MP), nas contra-alegações, lembra que a ACT tem a obrigação de "assegurar a aplicação das normas reguladoras das condições de trabalho e a promoção do respeito das normas de apoio ao emprego" e reforça que esta autoridade "livre acesso aos locais onde é prestado trabalho por trabalhadores a entidades empregadoras para verificação das condições de trabalho e do cumprimento das normas legais".



O MP considera ainda que os empregadores devem ter, entre outros, disponíveis para a ACT confirmar "quadro de pessoal, mapa de horário de trabalho, mapa de férias e registo dos tempos de trabalho". Quaisquer outros documentos que a ACT deseje consultar devem ser requisitados aos empregadores, ao contrário do que acontece com a polícia.



Na decisão proferida no acórdão do Tribunal da Relação de Évora, é referido que os juízes desembargadores acordaram confirmar a decisão inicial, não dando provimento ao recurso apresentado pela firma.