Um acidente, que envolveu um automóvel e três motos, hoje à tarde em Recarei, no concelho de Paredes, provocou dois mortos e dois feridos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.



De acordo com a mesma fonte, um dos feridos ficou em estado grave.



O alerta para o acidente, que aconteceu no lugar de Valvide, foi dado cerca das 17h20.



Segundo informação disponibilizada na página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) na internet, foram mobilizados para as ações de socorro 42 operacionais, apoiados por 15 viaturas.