Diocese do Porto não vai criar comissão para lidar com abusos sexuais

Bispo do Porto assegura que estão a ser feitas mudanças na Igreja para travar abusos sexuais. No entanto considera desnecessária uma comissão para lidar com eventuais casos no Porto.

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, não tem dúvidas de que a Igreja Católica está a trabalhar para combater a pedofilia no seu interior. Mas admite que mesmo com esses esforços, "é possível que alguém volte a fazer asneiras". Mas mesmo assim, a diocese do Porto não vai, ao contrário do que aconteceu com a de Lisboa, avançar com medidas de controlo da pedofilia.



O bispo do Porto é então o primeiro do país a confirmar que a sua diocese não terá uma comissão para estabelecer medidas de controlo ao abuso de menores no seio da Igreja. A mesma diocese não vai então investigar possíveis casos passados de pedofilia.



"Ninguém cria, por exemplo, uma comissão para estudar os efeitos do impacto de um meteorito na cidade do Porto", justifica D. Manuel Linda, em entrevista à TSF.



O bispo acredita que não se justifica a criação de uma comissão para o efeito e que se no caso da pedofilia, a formação dos seminaristas e do clero funcionar, será esse o caminho. D. Manuel Linda disse ainda que, até ao momento, não houve nenhum caso conhecido no Porto.



A Diocese de Setúbal emitiu recentemente um comunicado onde confirmou as suspeitas de abuso sexual numa creche da Igreja e pediu ao Ministério Público para investigar o caso.



Já a diocese de Lisboa criou uma comissão para fazer a triagem de denúncias de abusos sexuais, tal como o bispo auxiliar de Lisboa. Dessa comissão fazem parte o ex-Procurador-geral da República, José Souto Moura, o ex-director nacional da PSP, Oliveira Pereira, o pedopsiquiatra Pedro Strecht, a psicóloga forense, Rute Agulhas, entre outros.

Sobre a comissão, o patriarca Manuel Clemente, escreveu: "As comunidades e instituições católicas da Diocese, como as da Igreja em geral, devem ser espaços de convivência feliz e segura para todos, especialmente para os menores e os mais frágeis. Para colaborar neste sentido, prevenindo e superando tudo o que o contrarie, crio no Patriarcado de Lisboa uma Comissão para a Protecção de Menores, composta por pessoas com experiência nas áreas da psicologia, psiquiatria, justiça civil e canónica e comunicação social".