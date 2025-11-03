Documentos e familiares de grávida que morreu no Amadora-Sintra desmentem ministra da Saúde

Umo Cani era acompanhada no Centro de Saúde de Agualva e tinha autorização de residência desde dezembro.

Edição de 28 de outubro a 3 de novembro

A grávida guineense de 36 anos que morreu na passada sexta-feira no Hospital Amadora-Sintra era seguida pelo Centro de Saúde desde as vinte semanas e já em setembro tinha tido uma consulta no hospital. Esta informação avançada pelo CM, que cita a família de Umo Cani, desmente as declarações inicialmente prestadas pela Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra e pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e pode ser comprovada pelo boletim da grávida.



Ministra da Saúde visada após morte de grávida no Amadora-Sintra Hugo Delgado/Lusa

Ambos tinham referido que a gravidez não teve o acompanhamento necessário e que estaria há pouco tempo em Portugal, outra informação desmentida pela autorização residência que data a dezembro de 2024.