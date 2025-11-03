"Apagão", "flotilha" e "tarefeiro" entre finalistas da Palavra do Ano 2025

Até ao final de novembro pode votar através do 'site' www.palavradoano.pt.
"Apagão", "flotilha" e "tarefeiro" estão entre as dez finalistas da eleição para Palavra do Ano 2025, reveladas esta segunda-feira pela Porto Editora, promotora da iniciativa.
Apagão, flotilha e tarefeiro são finalistas da Palavra do Ano 2025Alberto Paredes/Europa Press via AP
Em comunicado, a Porto Editora anunciou que as dez palavras que vão ser votadas são "agente (IA)", "apagão", "eleições", "elevador", "flotilha", "fogos", "imigração", "moderado", "perceção" e "tarefeiro".
"Mais do que uma escolha, a Palavra do Ano é um espelho da nossa memória coletiva. A lista de palavras finalistas reflete os temas e acontecimentos que marcaram o ano e foi elaborada com base nas mais de 6.500 sugestões enviadas pelos portugueses, nas palavras mais pesquisadas no dicionário de língua portuguesa da Infopédia e no trabalho contínuo de observação da língua feito pela Porto Editora, nomeadamente nos meios de comunicação e nas redes sociais", pode ler-se no comunicado divulgado por aquele grupo editorial.
No ano passado, quando se assinalaram os 50 anos sobre o 25 de Abril, a palavra mais votada foi "liberdade".
