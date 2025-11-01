Sábado – Pense por si

Portugal

Bebé nasce no carro duas horas após mãe ter alta da maternidade de Coimbra

Lusa 17:11
As mais lidas

A grávida tinha estado na Maternidade Daniel de Matos, mas regressou a casa por indicação médica por volta das 0h.

Um bebé nasceu hoje no carro dos pais, durante a madrugada, cerca de duas horas depois de a mãe ter estado na Maternidade Daniel de Matos, em Coimbra, e enviada para casa.

Grávida tem alta da maternidade de Coimbra e bebé nasce no carro.
Grávida tem alta da maternidade de Coimbra e bebé nasce no carro. iStockphoto

A notícia foi avançada pelo Notícias ao Minuto e confirmada à Lusa pelo segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, Tiago Constantino, que assistiu a mãe e o bebé no local.

“Fomos acionados cerca das 02:39 para um parto já feito no carro”, relatou.

Horas antes, a grávida tinha estado na Maternidade Daniel de Matos, que pertence à Unidade Local de Saúde de Coimbra, mas regressou a casa por indicação médica por volta das 00:00.

“Entretanto, a senhora voltou a sentir dores e decidiram deslocar-se novamente à maternidade, mas já não foi possível”, acrescentou o segundo comandante dos bombeiros, relatando que o parto foi realizado pelo pai “praticamente à porta de casa”.

“Quer o bebé quer a mãe estavam muito tranquilos”, sublinhou.

Além dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, esteve também no local uma equipa de Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Leiria.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Ledo
Pedro Ledo
Cyber crónicas

Defesa Institucional para ciberataques!

Nenhuma tecnologia, por mais avançada, pode compensar a falta de consciência e responsabilidade humana. O erro humano continua a ser a principal causa de incidentes de segurança — e isso não resulta de má-fé, mas de desinformação e hábitos incorretos.

Menu shortcuts

Bebé nasce no carro duas horas após mãe ter alta da maternidade de Coimbra