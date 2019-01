Será numa das 35 celas dos dois pisos do Estabelecimento Prisional de Évora, que têm forma de "L", onde Armando Vara irá acordar nos próximos anos. Enquanto um dos 41 reclusos daquela prisão sobrelotada, cujas celas têm 12 metros quadrados, providas de um lavatório e um sanitário, o antigo ministro irá acordar às 7:30, limpar a cela, sair às 8:00, almoçar às 12:00, jantar às 18:00 e recolher às 19:00. Haverá tempo para atividades e convívio com os demais reclusos. O ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos e o ex-vice do BCP, condenado a cinco anos de prisão efetiva no processo Face Oculta por três crimes de tráfico de influência, prometeu "escrever" e "reflectir".



De aliança, relógio e "objeto de adorno que não possua valor económico elevado", tal como descreve o regulamento geral, Armando Vara poderá caminhar livremente pelas instalações prisionais desde a abertura até ao encerramento geral. Terá direito a duas horas de pátio. À SÁBADO, fonte oficial da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais descreveu algumas das instalações do EPE: "O estabelecimento dispõe de bar, refeitório, sala de convívio, gabinete médico, biblioteca e sala multiusos destinada a ações de formação. Tem igualmente um pequeno ginásio equipado com máquinas de musculação e um pátio exterior que também permite a prática de atividades desportivas."



Criado em 1973, o Estabelecimento Prisional de Évora foi criado em 1973 para "o internamento de detidos e reclusos que exercem ou exerceram funções em forças ou serviços de segurança, bem como detidos e reclusos carecidos de especial proteção", explica a DGRSP. Paulo Rodrigues, do Sindicato dos Profissionais da Polícia, explicou à SÁBADO que o EPE "tem o mesmo funcionamento que outras prisões", mas há "outro tipo de controlo": "é mais calmo do que os outros." "Um exemplo está na relação entre guardas prisionais e reclusos, onde há menos agressividade e tensão", acrescentou.



Na sua cela, cuja limpeza está a cargo do ocupante, Vara terá a liberdade para personalizar com "objetos a que o recluso atribua particular valor afetivo", como fotografias - mas não só. De acordo com o regulamento geral, os reclusos poderão ter:

- Artigos de higiene pessoal, vestuário e calçado para seu uso pessoal;

- Livros, publicações periódicas e material de escrita; fonogramas, videogramas e jogos;

- Televisor, aparelho de rádio, leitor de música e filmes, consola de jogos ou outro equipamento multimédia que não possibilite a comunicação electrónica, até ao máximo de três equipamentos, não sendo, em qualquer caso, permitidos os computadores;

- Publicações de conteúdo espiritual e religioso e objetos pessoais de culto espiritual e religioso;

- Alimentos em dose limitada;

- Tabaco e instrumento de ignição, "em quantidade adequada ao consumo próprio";

- Objetos a que o recluso atribua particular valor afectivo, desde que não possuam valor económico elevado nem, pelas suas características ou quantidade, comprometam a ordem, segurança e disciplina do estabelecimento;

- Outros objetos cuja permanência no alojamento seja imprescindível por razões de saúde do recluso, sob proposta do médico e mediante autorização do diretor do estabelecimento prisional.



O recluso é acordado pelas 7h30 - e tem 30 minutos para se arranjar. Pelas 8:00, as celas dos reclusos abrem. O almoço é servido nos refeitórios do estabelecimento prisional pelas 12:00 e o jantar às 18:00. Têm uma hora para comer. À SÁBADO, a DGRSP explica que a "alimentação é fornecida por empresa do setor e consta de 4 refeições diárias, sendo que o almoço/jantar inclui sopa, prato de peixe ou carne, doce ou fruta e pão". Quanto a álcool, o regulamento é explicito: "não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas, admitindo-se, contudo, o fornecimento de uma bebida espirituosa, em duas ocasiões festivas por ano". Contudo, os reclusos nem sempre cumprem isso, e acabam por ter acesso a álcool, de acordo com fontes sindicais.



Há também algumas "atividades formativas, recreativas e culturais" como descreve a DGRSP, dinamizadas com outras entidades. Durante os tempos livres, há uma sala de atividades que funciona duas vezes por semana entre as 9h00 e as 11h00. Estas atividades, que ocorrem pelo menos trimestralmente, servem para "assegurar o bem-estar físico e psíquico e favorecer o espírito de convivência social dos reclusos". Fazem-se eventos de promoção da leitura, exposições, colóquios, espetáculos musicais ou teatrais.



A SÁBADO apurou que, de momento, no Estabelecimento Prisional de Évora decorre um projeto de treino de obediência básica canina perspetivando a futura adoção de cães do canil municipal de Évora. A Direção-Geral dos Serviços Prisionais confirmaram, acrescentando que se iniciará em breve "um curso de informática".



É também possível receber formação dentro da cadeia. "Vários reclusos têm sido incluídos em processos de RVCC – Reconhecimento, Validação e Certificação de competências e outros têm optado por se dedicar à frequência de cursos superiores, quer na Universidade de Évora quer na Universidade Aberta", explicou fonte oficial da Direção-Geral dos Serviços Prisionais.



As primeiras horas em Évora

À chegada à prisão, de acordo com o regulamento geral, são verificados o mandado de detenção e o documento de identificação pessoal. De seguida, faz-se o registo e a revista pessoal, onde o recluso é "sujeito a revista pessoal por desnudamento, por dois elementos dos serviços de vigilância e segurança do mesmo sexo, em local reservado e com respeito pela sua dignidade e integridade e pelo seu sentimento de pudor". Faz-se ainda um inventário de objetos, documentos e valores, além de que são administrados cuidados imediatos de saúde (se necessários). Depois, o novo recluso poderá "telefonar gratuitamente a um familiar ou uma pessoa da sua confiança e ao advogado", sob "o controlo visual directo" de guardas.



É durante o registo que o Estabelecimento Prisional regista a "data e hora do ingresso", a imagem facial do recluso e as pessoas pelas quais ele deseja ser visitado. É também possível, durante este período, o recluso declarar se pretende "um regime alimentar específico deve declará-lo expressamente" ou se necessita de "assistência espiritual e religiosa".



O recluso é alojado em sector próprio destinado à admissão, onde permanece por período não superior a 15 dias, com vista à avaliação inicial. Fonte prisional explicou à SÁBADO que, caso não se verifique riscos relacionados com a segurança (de terceiros ou do próprio, um recluso fica sob observação durante uma semana.



Se for como aconteceu com o antigo primeiro-ministro José Sócrates, quando ficou em prisão preventiva no âmbito da Operação Marquês, Armando Vara deverá ser preso inicialmente numa cela da "ala feminina".



Do GNR serial killer ao PSP que ajuda traficantes. Quem está na prisão de Évora

O antigo ministro de Sócrates e Guterres vai cumprir pena na prisão de Évora, onde também estão o antigo cabo da GNR de Santa Comba Dão António Costa, condenado a 25 anos de prisão pelo assassinato de três jovens vizinhas, e o ex-PSP Fernando Mendes, que terá ajudado um traficante no Porto.



Por aquela prisão já passou o diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Manuel Jarmela Palos, no âmbito do processo dos Vistos Gold, e um inspetor da Brigada de Homicídios da PJ de Setúbal por passar informações aos negociantes de ouro roubado. Como já foi referido neste texto, também José Sócrates, antigo primeiro-ministro, cumpriu prisão preventiva em Évora.

