Em 1994, a mulher de Manuel Rodrigues olhou com desconfiança para a composição do Conselho de Administração (CA) da Bragaparques , formado pelo seu marido e o casal Névoa, Domingos e Florinda. Apesar de ficar em desvantagem na administração da empresa, Rodrigues defendeu o seu melhor amigo: "Ó mulher, deixa lá. Isto é tudo igual. Somos amigos há tantos anos, não acredito que haja traição." Vinte e cinco anos depois, Rodrigues quer destituir o seu sócio por alegadamente ter desviado 850 mil euros da empresa e por transferir, sem consultar o CA, participações da Bragaparques para uma sociedade sua."Estava tudo preparado para a traição", lamenta Rodrigues à, naquela que é a primeira vez que fala à imprensa sobre os desentendimentos na divisão do império milionário Rodrigues & Névoa, um dos maiores do País, que vai da Bragaparques, avaliada em 205 milhões de euros, até à herança e aos galinheiros que têm nas casas geminadas onde moram.Domingos Névoa não respondeu às questões dapor "este assunto dizer unicamente respeito aos acionistas e à vida interna da empresa". "Considero não dever comentar as afirmações que optou por selecionar", escreveu por e-mail.