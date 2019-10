Um grupo de 10 brasileiros roubou pelo menos 119 mil euros de 18 bancos através de um esquema em caixas de multibanco no qual movimentavam dinheiro que não existia, indica o Jornal de Notícias na sua edição desta quinta-feira.

Ao todo, 94 contas bancárias foram abertas para manipular o sistema bancário entre 2012 e 2016. O método utilizado aproveitava o "período de degradação" no qual as caixas de multibanco, apesar de funcionarem, estão desligadas do sistema para atualizações.

Seis dos membros do grupo iriam começar a ser julgados na próxima semana mas, por se encontrarem em fuga, o julgamento foi desmarcado. Os outros quatro membros, incluindo o cabecilha, foram julgados em separado em abril do ano passado: o líder recebeu seis anos de prisão, enquanto os outros três membros foram condenados a penas suspensas inferiores aos três anos.