Estado português condenado a indemnizar Ricardo Sá Fernandes

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou o Estado português a indemnizar o advogado Ricardo Sá Fernandes em três mil euros, depois de o causídico ter recorrido para esta instância de uma decisão que o considerava culpado do crime de gravação ilícita de uma conversa com o empresário da Bragaparques, Domingos Névoa. O Estado, que pode recorrer da sentença, terá ainda que suportar as despesas do processo, 1632 euros.

A decisão, esta terça-feira colocada em causa pelo TEDH, foi tomada pelos juízes do Tribunal da Relação de Lisboa Almeida Cabral e Rui Rangel, este último arguido no processo Operação Lex. Segundo o Tribunal Europeu, os dois magistrados condenaram o advogado sem avaliarem as provas diretamente e sem interrogarem "nenhuma testemunha, nem mesmo o requerente".

Segundo o acórdão, Ricardo Sá Fernandes "não beneficiou, portanto, de um julgamento justo perante o tribunal de recurso", o que indicava "que houve uma violação do artigo 6 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem".

O caso começou há cerca de 15 anos e começou por envolver Domingos Névoa e o vereador José Sá Fernandes, irmão do advogado. O autarca era crítico do negócio da permuta do Parque Mayer por metade dos terrenos da Feira Popular, que pertenciam à Câmara de Lisboa. O Parque Mayer pertencia à Bragaparques e, perante a intenção de uma ação que inviabilizasse a operação, Domingos Névoa tentou comprar a posição de José Sá Fernandes.

O veículo para conseguir tal intento foi Ricardo Sá Fernandes. O advogado reuniu várias vezes com o empresário, tendo sempre gravado as conversas entre ambos. Porém, aquando da primeira conversa entre ambos, Ricardo Sá Fernandes não tinha autorização judicial para gravar a conversa. O advogado foi condenado em primeira instância e, depois do recurso, viu o Tribunal da Relação de Lisboa quadriplicar-lhe a multa, para 4800 euros.

Considerando a condenação por gravações ilícitas injusta, visto que sem as mesmas não teria sido possível "apanhar" Domingos Névoa num ato de corrupção, Ricardo Sá Fernandes recorreu para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos.

Para o TEDH, o Tribunal da Relação de Lisboa também "não teve em conta o contributo de Ricardo Sá Fernandes para a condenação do empresário por corrupção". Além disso, acrescenta o acórdão, não foram feitos comentários sobre a "conduta repreensível" de Domingos Névoa. "A gravação contestada foi incorporada nos processos penais movidos contra o empresário e levada em consideração na avaliação dos factos. Este elemento factual foi claramente omitido da avaliação", defende o Tribunal Europeu, para quem a Relação de Lisboa "não analisou a situação jurídica como um todo".

O acórdão defende ainda que existiu "falta de imparcialidade" do tribunal da segunda instância, falando mesmo em "animosidade" entre o advogado e os juízes. O TEDH recordou que os juízes chegaram mesmo a ponderar intentar uma ação disciplinar contra Sá Fernandes. Rui Rangel admitiu, mesmo, processar o advogado por ofensa à honra e dignidade, depois de o advogado ter acusado o coletivo de desembargadores de ser complacente com a corrupção.



No âmbito do processo Bragaparques, Domingos Névoa foi condenado em primeira instância por corrupção ativa para ato ilícito, mas em sede de recurso foi absolvido pelo Tribunal da Relação de Lisboa.



(Título da notícia corrigido às 14h08. Ricardo Salgado foi erradamente referido.)