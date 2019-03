A viúva partilha a cela com duas traficantes de droga e lê O Processo de Kafka. Terá sido um inspetor da PJ a sugerir-lhe a obra.

Rosa Grilo é afinal uma mulher feliz na cadeia de Tires. Numa entrevista à RTP, a viúva do triatleta Luís Miguel Grilo referiu que na cadeia de Tires se sente protegida e que foi lá que soube quem eram os seus verdadeiros amigos - os pais e o filho.



A viúva partilha cela com mais três reclusas, duas das quais traficantes de droga, mas diz que as suas instalações são boas em comparação com outras.



Rosa Grilo mostra-se maquilhada, com brincos e sorriso nos lábios. A viúva mostrou ainda o livro que está a ler, O Processo de Kafka que terá sido sugerido pelo inspetor da PJ que a interrogou quando foi detida em setembro.



A viúva revelou ainda que esteve um mês sozinha numa cela de admissão e que ficou assustada quando soube que ia lidar com outras reclusas. Porém o medo inicial tornou-se algo positivo. Rosa diz que as reclusas são todas espetaculares.