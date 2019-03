Ministério Público atribuiu a António Joaquim a autoria do disparo sobre Luís Grilo, na presença de Rosa Grilo, quando o triatleta dormia.

Cem mil euros é o montante que o Ministério Público quer que Rosa e António Joaquim paguem ao menino de 13 anos, filho do casal Grilo, por terem estado envolvidos no crime. A esse valor acrescem os seguros de vida - de 400 mil euros - que revertem totalmente para a criança que, a pedido do Ministério Público, terá agora um curador (a tia) que irá gerir os seus bens até à maioridade.



