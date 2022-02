Distritais divididas sobre o futuro do PSD

A reunião foi ao jantar de quinta-feira, mas à hora de almoço de sexta ainda não havia consenso sobre o documento que as distritais vão levar ao Conselho Nacional do PSD no sábado. Pressionar Rui Rio para sair ou não, eis a questão.

Nem todos os líderes das distritais do PSD foram ao jantar no restaurante Matilde Noca, em Leiria, para o que devia ser o início da discussão interna do partido. Houve quem participasse à distância. E, na verdade, a parte mais substancial da ementa da refeição acabaria por ficar para o dia seguinte, numa troca de rascunhos que tenta encontrar uma posição comum, mas que à hora de almoço desta sexta-feira ainda não se tinha transformado num documento final para levar ao Conselho Nacional de Barcelos no sábado.

"Estamos a elaborar o documento", explicava à SÁBADO Olegário Gonçalves, líder da distrital de Viana do Castelo indicado como porta-voz desta reunião das distritais, ao final da manhã de sexta. O texto final, que ainda está "em rascunhos", talvez chegue "mais ao final da tarde".

O que lá sairá não deve servir para empurrar Rui Rio para sair antes da data que o próprio definiu e que tem como limite o final do primeiro semestre deste ano. "Em princípio não vamos definir datas", admite Olegário Gonçalves.