As denúncias eram desvalorizadas, à época dos crimes, e os padres abusadores transferidos. Com um mês de vida, a Comissão de estudo já regista mais de 214 casos.

Daniel Sampaio: "Todas as vítimas nos dizem que nunca mais esqueceram"

O paradeiro dos padres abusadores era uma incógnita. Mudados, discretamente, da paróquia onde ocorrera o crime de pedofilia para outra, distante, estes sacerdotes mantinham-se na memória das vítimas menores. O relato é feito à SÁBADO pelo psiquiatra e professor catedrático Daniel Sampaio, um dos seis membros da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa (entre 1950 e 2022).



A transferência destes padres "é uma situação que se verifica não só em Portugal, mas em todos os países onde se passa esta situação", explica.



Outros membros da Igreja, por vezes até a família das vítimas, desvalorizavam as denúncias – sobretudo de rapazes –, com 7, 8 e 10 anos. Isto porque até ao 25 de abril de 1974, a voz das crianças "não era valorizada como hoje", prossegue o médico. "Habitualmente a queixa era desvalorizada; ou diziam-lhes que eram coisas inventadas." Ou seja, quando uma criança contava uma história, "tão estranha e tão difícil, a tendência era pensar que ela inventava."