PSD. 'Vou levar uma mantinha, porque Conselho Nacional vai ser muito morno'

Nem demissões nem anúncios de candidatura nem sequer calendário para diretas e congresso. Os conselheiros nacionais do PSD rumam a Barcelos com expectativas baixas para o Conselho Nacional deste sábado.

O primeiro Conselho Nacional do PSD depois da derrota das legislativas tinha tudo para ser um momento decisivo para o futuro do partido. Mas é pouco provável que da reunião de Barcelos saia alguma coisa de concreto. Rui Rio ainda não se demitiu (nem se espera que o faça neste Conselho Nacional) e haverá ausências de peso entre as figuras de que se fala para suceder a Rio.

Quem não vai e quem não quer perder o palco

Luís Montenegro não deve ir a Barcelos. E Paulo Rangel estará na Ucrânia numa missão do Parlamento Europeu. Ou seja, dois dos senhores de que se fala para sucederem a Rio não usarão este palco para falar ao partido.