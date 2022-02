Carlos Moedas fora da corrida à liderança do PSD

Ângelo Pereira é líder da distrital do PSD de Lisboa e vereador da Câmara liderada por Carlos Moedas. À hora a que em Leiria decorria o jantar das distritais para debater o futuro do partido, Ângelo – que não foi ao encontro – fazia declarações ao Observador e ao Novo, dando a entender que o futuro do partido podia passar por Moedas. "O PSD precisa de novos tempos", dizia, usando o slogan do autarca. As declarações caíram como uma bomba no PSD Lisboa e nos Paços do Concelho, onde se garante que Carlos Moedas não será candidato à sucessão de Rui Rio.

"Carlos Moedas tem um compromisso sério e leal com os lisboetas e a cidade. Tudo o resto é um não assunto", declara à SÁBADO o líder da concelhia do PSD Lisboa, Luís Newton, pondo fim à especulação.

Nem Carlos Moedas nem o seu gabinete quiseram fazer comentários, mas a SÁBADO sabe que as declarações de Ângelo Pereira foram muito mal recebidas nos Paços do Concelho.