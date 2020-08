Líder da Resistência Nacional pertence ao Chega

ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de agosto de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 19 de agosto de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Quando Mamadou Ba se sentou à mesa para jantar com amigos no dia 12 de agosto,tinha na caixa de entrada do email uma ameaça de morte por ler. Teve de ser um telefonema a meio do jantar a alertá-lo da situação: "Uma das pessoas visadas ligou-me a avisar do email. Eu disse: 'Estou sempre a receber ameaças, qual é o problema?' Ele respondeu: 'Esta ameaça vem com um prazo.' Não quis estragar o meu jantar, claro, mas depois fui logo lê-lo às 21:00 e tal da noite", relatou o dirigente do SOS Racismo à. O email não poderia ser mais direto (e num mau português): "Foi atribuído um prazo de 48 horas para os dirigentes antifascistas e anti-racistas incluídos nesta lista, para rescindirem das suas funções políticas e deixarem o território português." Mamadou Ba é um dos dez destinatários da mensagem, também enviada às deputadas Mariana Mortágua, Beatriz Gomes Dias (ambas do Bloco de Esquerda) e a Joacine Katar Moreira (não inscrita).Com a Polícia Judiciária a investigar o caso, a suspeita inicial da autoria das ameaças recai sobre quem assina os emails: os micromovimentos Resistência Nacional (RN) e Nova Ordem de Avis (NOA), ambos criados em julho, o primeiro menos misterioso do que o segundo, a quem ninguém lhes conhece membros ou origem, sendo que há quem acredite ser um grupo fictício. Já a RN é liderado por três dissidentes da extinta Nova Ordem Social (NOS), grupo neonazi de Mário Machado, e aglomerou entre 50 a 60 membros de vários partidos, como o Chega e o PNR (entretanto, Ergue-te), e de fragmentos de outros micromovimentos nacionalistas, apurou aDa cúpula do RN vem a garantia de que o movimento "não tem nada a ver com as ameaças [por email], nem com o NOA". "Nunca teremos um comportamento belicista, nunca faremos ações dessa maneira", garante ào líder Nuno Cardoso, antigo homem-forte de Mário Machado na NOS, onde chegou a ser detido na Suécia a caminho de uma conferência neonazi e esfaqueado da emboscada dos Hells Angels em Loures. Atualmente é militante ativo do Chega, a quem já terá sido pedido que "organize a concelhia da Covilhã", como conta o próprio.Leia toda a investigação na revistadesta semana.