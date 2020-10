Chega realiza jantar-comício com 300 pessoas esta sexta-feira

O Chega vai realizar um jantar-comício esta sexta-feira com cerca de 300 pessoas, despertando críticas de cidadãos. O evento, organizado pela Distrital do Chega do Porto, contará com a participação de André Ventura.





eventos político-partidários não estão restritos a 50 pessoas, como acontece com casamentos e outras festas familiares".

Pautamo-nos por sermos um espaço inclusivo e não discriminatorio ( nem negativa nem positivamente) e não aceitamos que o nosso espaço e a nossa pagina sejam palco de comportamentos ofensivos e contrarios a estes valores."

Ao Expresso , o líder da Comissão Política Distrital do Porto, José Lourenço, garante que o evento "foi devidamente autorizado pela DGS" e que adianta que "O Sheraton do Porto, local que irá receber o jantar-comício, a esclareceu ao semanário que o evento partidário já tinha sido agendado antes da entrada em vigor do estado de calamidade e que "serão cumpridas" todas as regras sanitárias da DGS.Na página oficial do hotel no Facebook foi deixado um aviso após críticas: "A polémica subiu de tom após um grupo de cidadãos do Porto ter dado a conhecer o jantar esta quinta-feira à DGS, Ministério da Saúde, ARS-Norte, Entidade Reguladora da Saúde, grupos parlamentares e comunicação social, alertando para o "o aumento exponencial de infetados, mormente no norte e no Porto, o obriga a todos, individual e coletivamente, a uma acrescida responsabilidade social".