O alerta do Federal Bureau of Investigation ( FBI ) chegou à Polícia Judiciária em Novembro de 2015. A polícia norte-americana informava que um perfil português na rede social " Twitter " teria uma intenção de aderir ao Estado Islâmico dado que, em pelo menos três "posts", mencionou esse facto ao mesmo tempo que solicitou à organização terrorista duas coisas: explodisse com a sua escola, a secundária Sebastião da Gama, em Setúbal, e o estádio do Sporting Clube de Portugal Com 15 anos à altura dos factos, o rapaz, com o perfil "skater" no Twitter, foi investigado pela Unidade Nacional Contra Terrorismo da Polícia Judiciária que, com mandado judicial, até lhe fez uma busca à casa dos pais, recolhendo um computador e um telemóvel. Mas as perícias não revelaram, como seria de esperar, nada de incriminador foi recolhido, por isso o caso foi arquivado.Ouvido pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) com a presença do seu pai, o "suspeito" do FBI, segundo o despacho de arquivamento, confirmou ter sido o autor dos "tweets", mas que "tudo não passou de uma brincadeira, pois nunca teve intenção de aderir a uma organização terrorista, nem que a sua escola e o estádio do Sporting Clube de Portugal explodissem".A conclusão do procurador do DCIAP foi óbvia: "Perante toda a factualidade apurada, entende o Ministério Público, em conformidade com a UNCT, de que o indivíduo em causa ao agir como agiu, colocando no Twitter aqueles posts, apenas agiu com o intuito de dizer uma 'piada'", como "tantas outras patentes nos seus perfis de redes sociais". A investigação detectou ainda que o rapaz era dado ao humor, "sendo possível caracterizar todo este comportamento como atitudes irreflectidas de um adolescente, de certa forma adequadas à imaturidade natural própria da idade".