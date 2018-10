Valter Moreno foi condenado à pena de prisão de 23 anos e terá de pagar uma indemnização superior a 600 mil euros ao filho da vítima.

Valter Moreno, homem que esfaqueou até à morte a ex-companheira, em Abril de 2017, no Funchal, foi esta quinta-feira condenado a 23 anos de prisão pelo Tribunal da Comarca da Madeira.



O arguido, preparador físico e antigo atleta do Sporting, com 44 anos, foi acusado dos crimes de homicídio qualificado, de violência doméstica da ex-companheira, que foi subdirectora da Loja do Cidadão no Funchal, e de resistência e coação sob funcionário [PSP].