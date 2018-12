O atentado terrorista que fez três mortos no mercado de Natal em Estrasburgo deixou as autoridades europeias em alerta. Apesar de Portugal não ter alterado o grau de ameaça, "mantendo-se moderado", "as forças e serviços de segurança manterão a preocupação de vigilância e de segurança a áreas e a locais de maior concentração de pessoas", disse ao Diário de Notícias a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI).

Para "prevenir actos de carácter terrorista, bem como outra criminalidade grave e violenta", a PSP vai reforçar a presença nas ruas já a partir desta sexta-feira e até 1 de Janeiro.

Na operação "Polícia sempre Presente: Festas Seguras 2018-2019", haverá policias fardados e carros-patrulha mas também agentes das Equipas de Reacção Táctica Encoberta (ERTE) – que serão distribuídos por vários pontos mais sensíveis – como aeroportos ou áreas mais movimentadas – acompanhados por elementos do Grupo de Operações Especiais (GOE), com carros descaracterizados.