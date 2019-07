Dinheiro da Europa pagou golas da Proteção Civil

Os programas Aldeia Segura e Pessoas Seguras, que levaram à compra das golas inflamáveis e dos kits de autoproteção pela Proteção Civil, foram cofinanciados a 85% por fundos europeus, segundo os dados consultados pela SÁBADO no programa "Portugal 2020".





Segundo a lista das operações aprovadas no âmbito do Portugal 2020, as despesas elegíveis totais alcançaram os €2.180.708,23, mas o Fundo de Coesão só cobriu €1.635.531,17.

O objetivo destes programas é promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos. O investimento prioritário é na criação de condições para "fazer face a riscos específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas de gestão de catástrofes".

Os programas estendem-se pelas áreas geográficas do Alentejo; Algarve; Área Metropolitana de Lisboa; Centro e Norte e arrancaram a 2 de maio de 2018, com fim previsto a 30 de junho de 2019.

No âmbito dos dois programas, as populações receberam golas para protegê-las durante fugas rápidas em caso de incêndio – segundo a Proteção Civil – feitas de poliéster, que é muito inflamável.



Fonte oficial da Proteção Civil indicou terem sido contactadas cinco empresas – mas duas vieram desmenti-lo. Das três empresas envolvidas nos dois programas, duas são de familiares. Ricardo Peixoto Fernandes ficou com os dois contratos através da sua empresa Foxtrot Aventura. Mas encomendou as golas à empresa do irmão, Luís Peixoto Fernandes – a MOSC Confeções.

As golas antifumo custaram o dobro do preço de mercado: o Estado pagou 1,80 euros por cada uma das 70 mil peças, que no mercado custam entre os 63 e os 74 cêntimos. Porém, a Proteção Civil garante ter escolhido a proposta com o mais baixo preço de mercado quanto aos kits e acerca das golas, diz ter sido só a Foxtrot Aventura a apresentar uma proposta. Recorde-se que uma das outras empresas consultadas para vender as golas foi a do irmão do dono da Foxtrot Aventura.



Francisco Ferreira, adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, reconheceu ter escolhido as empresas consultadas para os programas. Esta segunda-feira, apresentou a demissão. Antes de integrar o Governo, Ferreira trabalhava numa padaria e presidia à concelhia do PS de Arouca. Em 2013, já apoiava Neves na corrida à câmara municipal de Arouca e chegou a entrar na Assembleia Municipal.





Francisco Ferreira e José Artur Neves em ação de campanha em 2013

Esta tarde, o Secretário de Estado da Proteção Civil emitiu um esclarecimento em que garante não ter tido qualquer influência nos contratos públicos que o filho conseguiu. No documento, o secretário de Estado não faz qualquer menção à situação ilegal em que se encontra devido aos contratos do filho. Segundo a lei sobre as incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, "as empresas cujo capital seja detido numa percentagem superior a 10% por um titular de órgão de soberania ou titular de cargo político, ou por alto cargo público, ficam impedidas de participar em concursos de fornecimento de bens ou serviços, no exercício de atividade de comércio ou indústria, em contratos com o Estado e demais pessoas coletivas públicas". Nuno Neves, filho de José Artur Neves, é dono de 20% da Zerca Lda., criada em 2015.