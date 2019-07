Os programas Aldeia Segura e Pessoas Seguras, que levaram à compra das golas inflamáveis e dos kits de autoproteção pela Proteção Civil, foram cofinanciados a 85% por fundos europeus, segundo os dados consultados pela SÁBADO no programa "Portugal 2020". Segundo a lista das operações aprovadas no âmbito do Portugal 2020, as despesas elegíveis totais alcançaram os €2.180.708,23, mas o Fundo de Coesão só cobriu €1.635.531,17.

Mas por ter violado as leis no que toca aos fundos europeus, o dinheiro pode ter que ser devolvido: a Foxtrot Aventura foi contratada através de consulta prévia, mas o recurso a este procedimento não se justificava, segundo o Código dos Contratos Públicos.

A consulta prévia só se aplica quando o valor dos serviços é inferior a 75 mil euros, e só caso o concurso público tenha ficado deserto. Mas o Estado pagou 102 mil euros mais IVA pelas golas e 165 mil euros mais IVA pelos kits de autoproteção.

A urgência podia ter justificado o recurso ao concurso público, mas também não se verificou: só pode ser aplicada "na medida do estritamente necessário" e com "motivos de urgência imperiosa" resultantes de "acontecimentos imprevisíveis", segundo o Jornal de Notícias.

Apesar de o programa ter sido criado em outubro de 2017, a Foxtrot Aventura só foi contratada em maio e junho de 2018 – meio ano depois, o que revela que não foi uma situação de urgência.