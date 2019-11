"Qualquer dia há uma desgraça e os funcionários é que vão pagar. Estão à beira do colapso, mental e físico", disse ao Correio da Manhã António Marçal, secretário-geral do Sindicato dos Funcionários Judiciais, sobre o ambiente que se vive na 7ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal ( DIAP ) de Lisboa, unidade do Ministério Público especializada no combate à violência doméstica , abusos sexuais e maus-tratos a crianças no âmbito familiar, que tem mais de 1400 processos pendentes, todos urgentes, e conta apenas com sete funcionários judiciais.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã