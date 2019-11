septuagenário

Um homem de 70 anos foi condenado por tentar subornar um militar da GNR com uma quantia entre os 20 mil e os 30 mil euros. O objetivo era ser libertado sem qualquer penalização depois de ter sido detido no âmbito de uma investigação por violência doméstica Segundo o Jornal de Notícias , o idoso foi condenado a uma pena de 26 meses de prisão, suspensa desde que cumpra um plano de readaptação social durante o mesmo período.foi absolvido do crime de violência doméstica porque o Tribunal de Amarante considerou que não ficou provado que a mulher - que se manteve em silêncio durante o julgamento - foi insultada e ameaçada durante os 45 anos de casamento.