A Polícia Judiciária está a investigar a atividade de várias jovens que terão recebido dinheiro para participar em orgias supostamente organizadas pelo milionário alemão Matthias Schmelz. De acordo com o Correio da Manhã , as jovens têm pouco mais de 20 anos e são estudantes universitárias.O jornal diário, que denunciou o caso, diz que o representante em Portugal dos aspiradores Rainbow terá ganho confiança para lhes começar a pedir mais mulheres, prontificando-se a gratificá-las. Tornaram-se angariadoras do alemão, e receberiam por isso, o que está a ser investigado pelas autoridades competentes.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã