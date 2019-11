A procuradora-geral da República assinou na sexta-feira uma diretiva para magistrados do Ministério Público (MP) com "orientações" na área da violência doméstica . Entre outras medidas, Lucília Gago pretende que todos os magistrados do MP peçam ao juiz de instrução para ouvir as crianças em tribunal para memória futura mesmo que estas não tenham sido vítimas diretas de atos de violência. De acordo com o Público , o documento assinado pela procuradora-geral esclarece que estas crianças devem ser ouvidas mesmo pelos magistrados do MP dos locais onde não existem Secções Especializadas Integradas de Violência Doméstica (SEIVD).Apesar de já existirem leis que obrigam à comunicação entre a jurisdição criminal e a de família e menores em casos de violência doméstica, relatórios revelam que a articulação entre as duas áreas é insuficiente - o que resulta, muitas vezes, em decisões que colocam as vítimas em risco.