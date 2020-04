Dia 28, esta crise? Algo novo debaixo de sol!

Nunca os domingos foram tão bons para pôr as leituras em dia. Passei a tarde rodeado de jornais atrasados, destes dias de emergência, e outros mais antigos. Sempre tive esta mania acumuladora de recortar jornais. Guardar notícias pitorescas numa espécie de arquivo de factos que, um dia, sabe-se lá, podem inspirar isto ou aquilo. Fui lendo coisas dispersas, procurando resistir a comentar a patusca polémica sobre se devemos celebrar ou não o 25 de Abril. Para mim, que tenho a minha celebração pessoal e íntima de um dos dias mais importantes da minha vida; que nunca abdico de ouvir o Zeca Afonso nem o Paulo de Carvalho, no seu irresistível e eterno ‘E Depois do Adeus’; que tenho em homens como Salgueiro Maia referências absolutas dessa mágica mudança de tempo histórico; que nunca liguei muito às comemorações oficiais dos discursos tremendamente aborrecidos e auto-elogiosos; que sempre preferi as comemorações populares; que tenho um certo fastio pela arrogância alegadamente antifascista de Ferro Rodrigues (não há paciência…); que me estou nas tintas para o ruído nacionalista e gongórico de André Ventura e muitos outros que estão por aí escondidos, que são a mão escondida atrás do arbusto em matéria de salazarices contra o 25 de Abril e o que ele simboliza; pois, eu que sinto e penso isso tudo, acho que devem ir meia dúzia de celebrantes à Assembleia da República, justificar uns diretos televisivos e aparecerem de cravo na lapela, mas, por favor, deixem-se de reprimendas estúpidas a quem se possa sentir legitimamente ofendido porque não pode fazer meia dúzia de quilómetros para ver a família ou, tragicamente pior, não pode sequer despedir-se de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho, apanhados todos na teia mortal do bicho assassino que aí anda. Sejam, ao menos, coerentes, entre o que fazem e o que predicam à população, quando falam de quarentena e de distanciamento social.



Deixando esta polémica patusca, centro-me numa conversa do El País com Adam Tooze, historiador britânico da Universidade de Columbia, autor do livro "Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World", sobre a crise de 2008 e um especialista na Grande Recessão de 1929. Tooze é claro como a água: "Esta crise, pela velocidade e profundidade que mostra, está para lá das comparações com 1914, 1929 e 1941. Tem a capacidade de devastação de uma guerra, combinada com a potência destrutiva de uma crise de primeira magnitude, como a Grande Depressão. Mas não é nada disso: não há nada parecido nos últimos dois séculos e meio. Entra em terra desconhecida: o PIB dos Estados Unidos pode cair 25 por cento este trimestre, que foi o que caiu durante quatro anos na Grande Depressão. O primeiro que um historiador faz, nestas alturas, é procurar analogias, mas aqui as metáforas médicas são mais importantes: isto é um ataque de coração, um coma induzido, é algo completamente novo debaixo do sol". De certeza que querem continuar a discutir se enfiam 170 pessoas no Parlamento para proferir uns discursos maçadores e continuar uma cruzada ideológica desprezível nesta altura do campeonato?

A estes dou o meu ventilador

Estes velhinhos têm mais uns 20 anos do que eu. Mas, a eles, eu dou o meu ventilador. Encontrei-os neste domingo de sorna, sintonizados com a emergência de ficar em casa, a tocar o eterno ‘You cant’t always get what you want’. Todos os ventiladores que precisem! E a mensagem certa para os antifascistas ansiosos, como Ferro Rodrigues, que vai ao ridículo de afirmar que comemorar o 25 de Abril este ano é uma forma de lutar para que não saia desta crise uma "alternativa anti-democrática". Que forma baixa (para não dizer coisas eventualmente escatológicas) de fazer política!