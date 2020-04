Máscaras para lares desviadas do interior do País

Há mais de uma semana que as trabalhadoras do lar e da unidade de cuidados continuados de Ferreira do Alentejo estão sem usar máscaras cirúrgicas. "Uma situação de alto risco para elas e para os utentes", diz o provedor da Misericórdia local, "que se deve ao facto de a nossa última encomenda de equipamento de proteção individual ter sido desviada à chegada a Portugal, ao abrigo do Estado de Emergência". Em Moura, a rotura só não é ainda total porque nos últimos dias a administração do lar conseguiu adquirir algum material avulso numa loja chinesa daquela cidade alentejana. "Foi assim que nos safámos", reconhece a provedora, "mas o que conseguimos comprar é muito irrisório para as nossas necessidades".

É ao nível local que os efeitos da chamada "guerra das máscaras", que está a afetar fortemente as relações comerciais entre estados, se faz sentir com maior exuberância. "É aqui, no terreno, que se percebe que as coisas estão a falhar", refere Francisco Ganhão. Para o presidente do Secretariado Regional de Beja da União das Misericórdias Portuguesas "a situação é realmente grave e já ninguém se entende quando é o próprio Estado a desviar as encomendas das pequenas unidades de apoio aos idosos. Os fornecedores estão a demorar muito tempo nas entregas, tempo que nós já não dispomos."