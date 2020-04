Dia 26, a quarentena não nos pode matar

No meu bairro, os comerciantes estão a ficar desesperados com a quarentena. Já desataram a despedir trabalhadores, alguns de forma decente, preocupando-se em amortizar o mais possível a queda das pessoas no desemprego, pagando indemnizações ou a fazer tudo para que acedam aos subsídios do Estado. Outros, felizmente poucos, de forma completamente ilegal, procurando não pagar um tostão aos empregados. Muitos, já perceberam que mais um mês de quarentena e ninguém resistiria.

A intuição de quem toda a vida viveu no mundo do comércio não é muito diferente da dos grandes empresários ou dirigentes políticos. E o nervosismo que se vive na Avenida da Igreja, Lisboa, ou em qualquer outra por ali perto, é do mesmo tipo daquele que se vive um pouco em todas as chancelarias por esse mundo fora. Temem que esta quarentena prolongada nos mate a todos, bem antes do vírus se ir embora. Quando os alemães enfrentam uma previsível recessão de 10 por cento do PIB no segundo trimestre, coisa que não acontecia desde a II Guerra Mundial, como não entender o nervosismo geral!? E quando começam a ficar verdadeiramente em pânico com isso, com empresários, políticos, especialistas de saúde, a pedirem a Merkel o regresso à vidinha de todos os dias, como não entender o dito nervosismo geral!?

O Presidente da República e o Governo começaram, desde o final da semana passada, a preparar o caminho, ainda sem garantias de segurança sanitária, para ir levantando a quarentena. E na feliz definição do Rodrigo Guedes de Carvalho, quando na quinta-feira debatia o terceiro período de quarentena, passámos do ‘não há luz ao fundo do túnel’ para abrir o portão. Sim, é verdade, vamos abrir o portão da quarentena. António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa pedem a todos os santos que o registo cívico do povo se mantenha mas, na verdade, sente-se que está muito preocupados (para não dizer em pânico…) com a perspectiva de a uma terrível crise sanitária somar-se uma gigantesca crise económica e financeira. "Algo de brutal e ao longo de muitos anos…", como disse o Presidente da República na comunicação ao País. Na verdade, sejamos francos, ao regressar a um pouco do que seja a nova normalidade, estamos por nossa conta e risco. E temos de estar á altura do desafio. Não há outro caminho.

2 – Ruben Fonseca, companheiro de tantos verões

Morreu o escritor Ruben Fonseca, para mim o maior escritor brasileiro da actualidade. Autor de um punhado de romances, com Agosto em primeiro lugar, que foram uma companhia de cada Verão. Foi-se um verdadeiro cronista do Brasil do século XX mas, sobretudo, um magistral anatomista do Rio de Janeiro e da suave malandrice carioca. Nunca pararei de reler toda a sua obra.

3 – Luís Sepúlveda, O homem que fazia grandes títulos

Luís Sepúlveda é também uma das grandes referências que nos deixa. Demasiado novo para morrer, lá do alto da sabedoria imensa dos seus 70 anos. Era um grande escritor e tinha uma arte incomparável a construir grandes títulos para os seus livros. Alguns deles, são verdadeiros poemas, só por si. Continuar a lê-lo, tal como a Ruben Fonseca, é a melhor homenagem que podemos fazer aos dois.