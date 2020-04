Dia 27, a confiança não pode ser um caixão

Um dia depois do Governo e do Presidente terem levantado um bocadinho a severidade da quarentena, anunciando um lento mas gradual regresso à normalidade em Maio, as ruas passaram a ter um movimento maior. Pelo menos, aqui pelas bandas de Alvalade. A confiança dos portugueses parecia ter recebido um primeiro conforto para poder abandonar a trincheira doméstica. E dois dias depois? Bem, o sábado, aqui por Alvalade, foi estrondoso.

A Avenida da Igreja regressou, no sábado de manhã, à habitual desordem de trânsito. Muita gente estacionada em segunda fila, muita gente nas compras e em demorados cafés. O esplendor da vida na sua banal normalidade. A confiança de podermos dar os passos que quisermos parecia estar a regressar. O mercado de Alvalade tinha uma fila como não teve em toda a quarentena. Por toda a manhã, uma fila constante de mais de 100 pessoas, parecia evidenciar que estava tudo a preparar-se para os almoços e jantares habituais dos tempos sem quarentena. O belo robalo ou dourada no forno, a caldeirada cheirosa e rica nas ervas e os peixes, a mariscada, por aí adiante. Ali ao lado, pela primeira vez nesta quarentena, a Adega Solar Minhoto (junto aos bombeiros) tinha uma fila grande, mas disciplinada e sossegada, para o seu esplendoroso cozido à portuguesa. Alvalade respirava confiança por todo o lado. Compreende-se, afinal, a profunda saudade das coisas boas.





A carregar o vídeo ...

Dentro do célebre mercado onde o primeiro-ministro vai há muitos anos, o panorama a que se podia assistir exibia a confiança renovada mas não era, aqui e ali, muito animador do ponto de vista sanitário. Antes disso, uma precisão: António Costa vai há muitos anos, religiosamente, comprar peixe na banca da Dona Teresa, o pão aqui e ali, as verduras e fruta no Sadik ou noutro dos muitos bons comerciantes que ali há. Pela minha experiência e conhecimento, Costa tem esta rotina matinal de sábado em qualquer circunstância política. E não apenas na oportunidade da quarentena para ser filmado por um telemóvel de circunstância que alimentaria a propaganda governamental, como o episódio foi qualificado por vários opositores. Já ali o vi umas boas dezenas de vezes ao longo dos últimos anos. No sábado, teria sido bom que lá tivesse estado. Se esteve, teve oportunidade de ver que, apesar da ordem geral, e do horário curto (fecha às 13.00), a oscilação discursiva demasiado rápida entre o ‘não há luz ao fundo do túnel’ e o vamos lá abrir os portões, pode ser complicada. Aqui e ali, havia demasiada gente sem máscara, demasiada gente a não respeitar o isolamento social, demasiada gente frenética, porventura ansiosa, pelo regresso à normalidade. E isso não é bom. Isso pode transformar, para muitos, a confiança numa via rápida para uma cama de hospital e para um caixão. Ali estava uma pequena amostra do que pode ser um ajuntamento maior nas comemorações (impensáveis) do 1ºde Maio. A confiança não pode ser um caixão. Como dizer a pessoas que perdem familiares para a doença que não se podem despedir deles se, ao mesmo tempo, for autorizada a loucura colectiva de ir para ma manifestação ou um desfile!?







Não sei se têm medo do vírus, mas eu tenho. O sol é apetitoso e estamos ávidos pela chegada dos dias quentes, da praia, dos jantares tardios em belas esplanadas, dos passeios pelas marginais onde o mar sempre nos apazigua. No sábado à tarde, muitos foram à procura desse cheirinho dos dias de Verão que hão-de vir e procurarem a luz de Lisboa e a beleza do Tejo em Belém. Um quadro que se repetiu um pouco por todo o País. Uma amostra, porventura, de uma corrida algo precipitada para a confiança de que o pior já pode ter passado. Não passou! E para que realmente seja possível ganhar o Maio, em tudo o que ele pode significar de regresso à normalidade possível da nossa vida, temos de trabalhar bem, com a disciplina adequada, para não transformar Abril num passaporte para a doença e a morte. A confiança não pode ser uma via rápida para o caixão.