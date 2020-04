Num despacho, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior revelou querer as instituições científicas e de ensino superior a funcionar em maio, depois do encerramento motivado pela pandemia do novo coronavírus.Nas universidades, as aulas presenciais devem começar em maio. Por isso, as instituições de ensino superior devem, durante as "próximas duas semanas, e até 30 de abril de 2020", criar "planos para levantamento progressivo das medidas de contenção atualmente existentes, incluindo a reativação faseada de atividades letivas e não letivas com presença de estudantes". A data apontada é 4 de maio.O despacho indica ainda o uso de "máscaras de uso geral", sendo que as unidades de investigação, laboratórios, infraestruturas físicas, culturais e de artes performativas, médicas, veterinárias e biológicas, serviços de alimentação, alojamento, bibliotecas e instalações desportivas têm prioridade.Os grupos vulneráveis e de risco devem poder manter-se em regime de teletrabalho.