Todos os dias o Boletim Epidemiológico da Direção-Geral de Saúde traz vários dados, entre eles o número total de infetados, o número de mortos, recuperados, internados e recuperados. O primeiro boletim, de 3 de março, trazia 4 casos confirmados. O mais recente contabiliza 19.022 infetados e 657 mortos. Mas como tem evoluído cada um destes parâmetros nos últimos 45 dias? E Portugal tem percorrido um bom caminho (a nível de combate à doença), ou não? Como se compara com os restantes países do mundo? E com países europeus?

O primeiro valor a analisar é o do número total de infetados. Este valor nunca é o real já que nem toda a gente pode ser testada. Em Portugal, por exemplo, foram feitos até ao momento 221 mil testes e identificadas 19.022 infeções, o que não quer dizer que só haja 19 mil pessoas no país com covid-19. Quer apenas dizer que, até ao momento, foram detetadas estas infeções. O número pode ser maior.

Como mostra o gráfico abaixo, Portugal já entrou numa segunda fase, tendo aplanado o crescimento de casos. O famoso "achatar da curva", tendo entrado numa fase de planalto. O que quer dizer esta metáfora com o terreno aplanado? Que Portugal não teve um pico claro de casos de pandemia.

O maior número de infeções diárias aconteceu a 10 de abril quando foram detetados 1.516 casos num só dia. Na última semana nunca o número de novos infetados superou os 750.

Outro dos parâmetros contidos no boletim para o qual os olhos saltam de imediato é para o número de mortos. Até ao momento, em Portugal, morreram 657 pessoas. O dia com mais mortes foi 3 de abril, quando morreram 37 pessoas. A flutuação de novas mortes tem sido bastante reduzida, oscilando entre as 26 e as 35 desde que foi atingido o pico (houve dois dias que podem ser considerados anomalias 4 de abril, 20 mortes, e 6 de abril, 16).

Já sobre os valores de casos recuperados, este volta a ser um valor que é sempre incerto. Para ser dado como recuperado, uma pessoa deve testar duas vezes negativa, depois de ter ficado provado que contraiu o vírus. Esta situação pode demorar mais tempo já que grande parte dos infetados portugueses estão a recuperar em casa, onde é mais difícil serem testados.

Este é o motivo pelo qual entre 26 de março e 1 de abril em Portugal o número de recuperados se ter mantido nos 43 casos.

A esta particularidade das recuperações caseiras, acrescenta-se ainda o facto de a covid-19 ser uma doença de recuperação lenta, podendo demorar até mais de seis semanas a acontecer uma recuperação total, segundo a Organização Mundial de Saúde.

Mas o número de mortes e recuperados está diretamente ligada a um fator: a capacidade de resposta dos serviços de saúde. Foi para evitar uma sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que a diretora-geral de Saúde e o Ministério da Saúde anunciaram que em Portugal se tinha adotado a técnica dos 80-15-5. O que é que isto quer dizer? Que 80% das pessoas vai recuperar em casa, 15% nos hospitais e 5% nos cuidados intensivos.

A grande taxa de pessoas a recuperarem em casa acontece porque, segundo a OMS, 80% das pessoas infetadas ou não apresenta sintomas ou tem sintomas muito ligeiros da doença, podendo fazer a recuperação sem vigilância médica apertada. Os restantes 20% já inspiram alguns cuidados maiores, ficando a ser observados em hospitais.

Até ao momento, como mostra o gráfico abaixo, o número de internados, no seu pico, abrangia apenas 13,89% dos infetados, nunca chegando aos 15%. Também os internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) nunca atingiram o valor crítico, tendo representado, no máximo, 3,1% dos casos total de infetados.

Já em valores absolutos, Portugal conta atualmente com 222 internados em Unidades de Cuidados Intensivos. No pico de internamentos registava 271. Quando a ameaça do coronavírus começou a pairar sobre Portugal, o país tinha um dos rácios de camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes mais baixos da Europa. Entretanto, este número foi aumentado com os hospitais de campanha criados por todo o país e reforçada a oferta de ventiladores. Não há dados atuais, mas relatório de 2013 dava conta da existência de 666 camas de cuidados intensivos em Portugal. Ou seja, caso não tivesse havido reforço, um terço destas camas estaria ocupada.

Das 28 pessoas que morreram esta quinta-feira, António Sales, secretário de Estado da Saúde, informou que apenas uma teria morrido numa UCI, não especificando onde estavam a ser tratadas as restantes 29 vítimas.





Mas como se compara Portugal aos outros países? A resposta a esta pergunta é complicada e é por isso que as opiniões têm sido tão díspares. Quais os valores para os quais é necessário olhar? Os absolutos? Os relativos? A taxa de letalidade ou o número de testes que estão a ser feitos?

A OMS decretou como medida principal para combater a covid-19 os testes. Segundo os dados reunidos pela World Meters, Portugal é o 16º país com mais testes por milhão de habitantes (incluindo países pouco populosos como as Ilhas Faroé, o Luxemburgo ou Malta). À frente de Portugal surgem países como a Noruega (5,4 milhões de habitantes) e Suíça (8,5 milhões).

Já em termos absolutos, com os seus 221 mil testes feitos, Portugal volta a surgir em 16º lugar. Os campeões em números reais de testes são os EUA (3,4 milhões), a Alemanha (1,7 milhões), a Rússia (1,7), Itália (1,18 milhões) e Espanha (930 mil).

Já em valores absolutos de casos, Portugal (19 mil) é, de novo, o 16º país com mais casos. Atrás de Portugal vem a Áustria (14,5 mil) e à frente a Suíça (27 mil). O país com mais casos absolutos de infetados são os EUA com 680 mil infetados, seguido da Espanha (185 mil) e Itália (168 mil).

Se olharmos para o número de mortes, Portugal está à frente da Indonésia (520 mortes) e atrás do Canadá (1200). Os EUA têm 35 mil mortos, a Itália 22 mil e Espanha 19 mil.

Onde Portugal aparece muito abaixo é no número total de recuperados, comparado com os restantes países. Portugal ocupa o 51º lugar na lista de países com mais recuperados. O país com o maior valor de recuperados é a Alemanha (82 mil), seguido da China (75 mil) e Espanha (75 mil).

Mas os cientistas têm avisado que estas comparações são falíveis, já que os países não têm todos as mesmas dimensões, número de população ou densidade populacional, portanto a comparação deve ser muito cuidada. Fazendo o exercício, poderia comparar-se Portugal com os países europeus com cerca de 10 milhões de habitantes (com um intervalo de um milhão de pessoas para cima e para baixo).

Olhando para os sete países europeus com o número total de habitantes mais semelhante à portuguesa, constatamos que Portugal é o segundo país com mais casos confirmados atrás da Bélgica (com quase o dobro dos casos), mas muitos mais casos do que República Checa, Grécia, Hungria, Áustria ou Bielorrússia. Esta tendência repete-se quando se olha para o indicador do número de mortos.

Já em termos de recuperados, Portugal é o terceiro país com menos casos de recuperações.

O caso muda de figura ao olhar para o número de testes feitos. Portugal lidera esta corrida e vai muito à frente dos restantes países desta análise.





Covid-19: Países com 10 milhões de habitantes na Europa

Mas mesmo estes valores não são suficientes para analisar a situação de cada país. Portugal tem mais casos por testar mais? Terá tido uma estirpe diferente do vírus? Terão sido as medidas a resultar/falhar? São perguntas às quais é ainda difícil responder devido à novidade do vírus e o desconhecimento de muitas das suas características.



Todos os valores citados no artigo dizem respeito aos verificados às 18h00 do dia 17 de abril.