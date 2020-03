Dia 7, empresários de pavio curto

O Governo aprovou medidas muito importantes no ataque à emergência económica. Avançou com uma suspensão de 6 meses no crédito das famílias e empresas. E também nas rendas. Trabalhadores que vão cair ou já caíram no desemprego, que estão em lay-off, que trabalham em empresas temporariamente encerradas, podem requerer a moratória no crédito à habitação e só recomeçar a pagar prestações em Outubro. Se o vírus, até lá, estiver derrotado.

E se esta não for realmente uma economia só feita de empresários de pavio curto, como aquele rapaz das Padarias do Gato Fedorento e do Dias Loureiro. Daquele tipo de empresários (não sei se a palavra é apropriada) que são geniais em tempos de vacas gordas e salários baixos mas que se lhes acaba o fundo de maneio da tasca ( não o deles) num ápice.

Felizmente, nem todos são como aquele rapaz mas, na verdade, o modelo de gestão dominante é o da tesouraria curta, sem reservas de crise. De chapa ganha, chapa batida. Estão habituados a viver por conta da banca, dos subsídios europeus, do Estado e da exploração laboral. Esperemos que o poder político e a sociedade civil, o País, a sair desta crise, reflictam seriamente sobre tudo isto. Sobre onde gastam o dinheiro, como gastam, que modelos de economia querem, que tipo de consumo alavanca o crescimento, que ervas daninhas devem ser cortadas, que exigência deve ser colocada na gestão do dinheiro público. Se não fizermos todos essa reflexão, estas mortes terão sido em vão.

Mas o que interessa é o que o ministro Siza disse depois do Conselho de Ministros. Aparentemente, uma das boas notícias está no facto de esta ser uma medida com reduzida carga burocrático-administrativa. Pelo que disse o ministro Pedro Siza, que me pareceu muito claro e objectivo na explicação, basta um pedido ao banco, assinar uma declaração e a suspensão entre imediatamente em vigor. É um verdadeiro simplex. Esperemos que seja mesmo assim.





É uma grande medida, a par do lay-off que vai financiar cerca de um milhão de empregos. Mete uns 20 milhões na economia por seis meses. Percebe-se agora um pouco mais da estratégia do governo. Aguentar a economia três meses e reavaliar em Junho, rezando aos santinhos que o vírus esteja derrotado. É um pouco o cenário chinês. Na China, tudo está regressando a uma normalidade. Não se sabe bem qual, mas a uma normalidade.

Quem pode pedir a suspensão de créditos? Como o ministro disse, a moratória do crédito e das rendas aplica-se "a pessoas que estejam em situação particularmente difícil", nomeadamente "em situação de desemprego, em situação de 'lay-off' simplificado" ou "pessoas que trabalhem em actividades" que foram encerradas. Foi um dia rico de notícias na frente económica e brutalmente triste na frente sanitária. Portugal viu crescer menos a contaminação mas atingiu o patamar dos 60 mortos. Espanha e Itália permanecem na tragédia absoluta. E o que aí vem dos EUA e do Brasil faz temer o pior. Onde é que esta pandemia vai parar?



2 – Os deuses da teimosia

Cá por casa insistimos no modelo económico solidário. Procuramos fazer uma refeição diária de takeway para dar um contributo à pequena economia do bairro de Alvalade. Quarta-feira fomos ao restaurante Mercado de Alvalade buscar umas ovas e um polvo à lagareiro. Hoje, fomos à Menina do Rio, na avenida Rio de Janeiro, também com uma boa e barata oferta de comida típica portuguesa. Vitela de jardineira e bifinhos de peru.

Os grandes inconvenientes destas rápidas incursões à rua continuam a ser alguma inconsciência surpreendente. Algumas pessoas, sobretudo mais idosas, são, por vezes, um retrato bizarro do que não se deve fazer relativamente às tais regras de distanciamento social. Talvez porque acham que já passaram por tudo – da II Guerra Mundial à gripe das aves… - , parecem abraçar uma espécie de ideia da imortalidade. Falam em cima umas das outras, não respeitam os dois metros de separação, furam as regras de entrada nas lojas. E riem-se dos que o fazem, como quem diz que são uns mariquinhas… Já sabíamos que a arrogância inconsciente que nos acompanha na juventude radica na ideia absurda da imortalidade. Estamos a descobrir agora que os deuses da teimosia, igualmente inconsciente e arrogante, são os que deviam ter mais consciência da sua própria fraqueza e proteger-se, protegendo os outros.

3 - Gardel na quarentena

Por hoje, deixo-vos o meu amigo e conterrâneo Nuno Almeida, professor e artista de enorme sensibilidade, dinamizador do grupo de cante de Odemira e do ensino da música neste concelho alentejano. Abdicou de uma carreira pelo mundo das artes para dedicar-se a uma enorme paixão: a sua terra. Depois dos estudos em Lisboa, nunca mais saiu de Odemira. Fica aqui um pouco da sua arte, num tango do Gardel que ele improvisou com o que tinha à mão lá por casa. Um raio de luz em tempos de escuridão.





