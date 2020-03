Dia 6, onde está o melhor Centeno?

A minha emergência de hoje, para lá de todas as outras que são correntes nestes dias que vivemos, estava em ouvir Mário Centeno. Sabia que o pretexto para uma declaração é o excedente histórico de 0,2 do PIB. Mas também sabia que, apesar da muita importância de termos mais em caixa do que gastamos, o que tanto vale para um país como as nossas finanças pessoais, isso é quase uma novidade anacrónica. O tempo voou do dia 15 de Março para cá e esse pé-de-meia há-de voar enquanto o Diabo esfrega um olho. Ao ouvi-lo e vê-lo, de olheiras mais cavadas do que o habitual e de cabelos cada vez mais brancos, pensei para mim: que raio, precisamos, como nunca, deste homem no seu melhor. Pode haver melhores, mas este é o que está de turno num dos lemes do barco que enfrenta a tormenta. A emergência (e a necessidade) de ter um Centeno no seu melhor é vital. Precisamos agora que ele nos acuda, provando que é um mago nas soluções de financiamento directo da economia, na dita ‘injecção de liquidez’, como os financeiros e economistas gostam de dizer, e não apenas no deve e haver da consolidação orçamental.



Centeno tem sido um bom ministro das Finanças. Homem sério, de poucas palavras e nenhumas aventuras. Mas à custa do seu êxito cá dentro e lá fora, o Serviço Nacional de Saúde ficou sem anéis e sem dedos. Instituições essenciais para a consolidação e defesa de bens e valores essenciais para a democracia e os portugueses, na Saúde, Educação, Segurança e Agricultura, foram esmagadas pela obsessão orçamental. Primeiro pela loucura de Sócrates, depois pela austeridade dos governos PSD/CDS, agora pelas cativações. Agora, queremos mesmo é ouvir o que tem para nos dizer sobre o futuro. E, aí, na conferência de imprensa de hoje não deixou cair grande coisa. A não ser a esperança que a crise sanitária passe rápido e que no segundo semestre a economia arranque. Se não chegarmos lá quase mortos, arrasados pelo desemprego e por uma baixa radical de rendimento. Hoje, voltou a não dizer nada sobre bancos, financiamento directo da economia, adiamento de impostos como o IMI e o IRS, o que seria um gigantesco alívio para a classe média-baixa. Ficámos apenas com a esperança que a pandemia passe e a crise seja temporária. Pouco, muito pouco! É preciso que este ponta-de-lança se aproxime um bocadinho mais da boa forma que o primeiro-ministro exibe. E que os dois voltem a ser uma dupla temível, capaz de salvar este País da sua maior crise de sempre desde a II Guerra Mundial. Onde está o melhor Centeno?

Querem uma quarentena mais severa?

2 – Ao fim da tarde, depois de arrumadas muitas das obrigações profissionais do dia, voltei para as televisões. E foi aí que vi mais uns quantos vídeos dos presidentes de câmara italianos em revolta total contra alguns dos munícipes. A inconsciência humana não conhece limites. Num país que todos os dias assiste à morte de centenas de pessoas, que tem os profissionais de saúde a morrer por contaminação com o vírus e por exaustão, continua a haver gente aos magotes a passear ao sol da tardinha, a organizar despedidas de solteiro e festas de todo o tipo. A insensibilidade social encontra-se em muito lado mas a inconsciência, não sendo um traço identitário dos italianos, tem ali uma enorme popularidade. Olhem para aqueles vídeos, mas também para algumas das reportagens que chegam diariamente das cidades lombardas martirizadas, de cada vez que olharem à janela e virem um dia lindo de sol. E que pensarem num passeio higiénico, como diria António Costa, mais longo e alargado à família. Como aqueles que foram para a marginal da Póvoa de Varzim. Ou para a beira-rio em Belém. Olhem para aquilo e pensem bem se querem que o Governo decida por uma quarentena muito mais severa a partir do próximo dia 2. Será que querem? Eu não!





3 – A imortal Ana Magnani

A propósito de Itália lembrei-me que a RTP2 tinha passado há dias um belo documentário sobre Ana Magnani. Fui rever. Que beleza! "La Magnani", assim se chama a obra que nos apresenta a mais extraordinária atriz italiana de sempre, a diva de Rossellini antes de se apaixonar por Ingrid Bergman. Na minha modesta opinião, que não sou um ‘experto’. A dado momento, perguntam-lhe a propósito da sua incursão de quatro meses na América: Ana, Nova Iorque é uma cidade para si? Ela responde com a sua habitual grandeza: "Ah, duas coisas tão grandes…". Só a Magnani poderia transformar a auto-estima num exercício de simplicidade, discrição e simpatia. Como quem diz, não ia funcionar, retiro-me de cena. É um raio de luz nestes tempos de trevas.





