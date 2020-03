Dia 5, Eurobonds ou coronabonds, que venham eles!

Hoje foi o dia do primeiro debate no Parlamento desde que estalou a crise do coronavírus. Preparei-me durante a manhã porque tinha de fazer vários directos na CMTV, via skype ( que invenção extraordinária!). Tive de fazer também muitas outras coisas para a SÁBADO porque a terça-feira é o dia de fecho. Temos de fechar o destaque e a capa, bem como tudo o mais que não enviamos para a gráfica na segunda-feira. Ao fim do dia conseguimos fazer história. Toda a edição desta semana foi escrita, revista e paginada em regime de teletrabalho. Conseguimos até fechar mais cedo do que o habitual. Uma pequena equipa de jornalistas, fotojornalistas, infografista, revisores e paginadores, extraordinária e generosa, conseguiu equilibrar as exigências profissionais no site e na revista com uma vida familiar obviamente agitada, devido ao momento que vivemos. Não tenho palavras para lhes agradecer esta verdadeira vitória perante a emergência que atravessamos. Mas vamos à China!

A retórica triunfal da China

1 -Logo pela manhã, comecei por escrever um pequeno texto sobre a China, que me obrigou a procurar informação actualizada sobre a crise do Covid-19 no Império do Meio. Retive duas coisas: a retórica triunfal voltou à narrativa do regime, com Xi Jinping quase todos os dias a anunciar a excelência da estratégia chinesa contra a pandemia, apagando os erros iniciais; depois, um mês passado da aplicação da quarentena draconiana em todo o país, com as vantagens musculadas próprias de uma ditadura, as escolas vão começar a funcionar e a economia estará já a operar em cerca de 75 por cento da sua capacidade.

Passaram quase duas semanas desde que que Xi Jinping se apresentou em Wuhan, a 10 de Março, para declarar a vitória sobre o Covid-19 e, na altura, os números sustentavam o seu optimismo. A China tinha menos mortos do que o resto do mundo (3.024 contra 4.088) e Jinping declarava, de punho fechado e vestido à Mao Zedong "uma vitória para Wuhan, uma vitória para Hubei e uma vitória para a China", como bem escreveu Diogo Barreto num excelente texto publicado, há dias, neste site.

No início desta semana as boas notícias avolumavam-se. A economia recomeça a funcionar quase na normalidade e a China registou uma sucessão de cinco dias sem novos casos. Tinha na terça-feira mais de 80.000 casos e 3.277 mortes, sendo o segundo país do mundo mais afectado, a seguir à Itália, mas a epidemia parecia controlada. A grande maioria dos novos casos (78 na terça-feira) era de pessoas que viajavam do exterior, o que obrigou a medidas especiais de quarentena.

A grande prioridade está na economia e mesmo analistas independentes, ligados a grupos empresariais do Ocidente, como a líder mundial dos seguros de crédito, Euler Hermes, reconhecem o progressivo regresso à normalidade da capacidade de produção. Todavia, entendem que a performance económica chinesa estará condicionada pela demora da recuperação da confiança dos consumidores. As transacções imobiliárias, por exemplo, estão 70 por cento abaixo dos níveis habituais. O impacto das medidas de contenção do vírus no comércio mundial é outro elemento que vai retardar o crescimento. Recorde-se que, só neste primeiro trimestre, o PIB chinês caiu três por cento e mais de metade deste valor deve-se ao consumo privado. Nos dois primeiros meses de 2020, o crescimento do comércio chinês foi o mais baixo desde 2016, e as exportações caíram 17,2% e as importações 4,0%. Ainda assim, o impacto do Covid-19 fica bastante abaixo do provocado pela crise de 2009, quando, no espaço de apenas um mês, as exportações desaceleraram -26.5% e as importações -43.1%. Um horizonte de esperança para todos nós, assim acreditemos na retórica chinesa.







2 – A pandemia duradoura

Despachada a China e alinhavada a capa da revista depois de uma rápida conversa com o António José Vilela, que estava ao comando das ‘operações operacionais’, como diria Cataré, a grandiosa personagem de Andrea Camilleri nos romances da série Montalbano, fui à rua. Mais um dia de uma incursão muito rápida e pequena. Sem um verdadeiro passeio higiénico, na versão de António Costa. Descobri mais uma papelaria aberta, ainda mais próxima de minha casa, onde comprei os jornais do dia, e regressei rápido. Porque não quero abusar do estado de emergência e porque queria ver o debate parlamentar.

António Costa esteve bem. Soube corrigir o ‘irritante’ da véspera, quando disse, mais coisa, menos coisa, que nada faltou até agora ao Serviço Nacional de Saúde. Mostrou uma apreciável humildade democrática, tal como todos os partidos de oposição, e aproveitou para deixar duas ou três coisas importantes. A primeira é a de que a pandemia não nos vai deixar tão cedo. Esta primeira vaga pode ser vencida até finais de Maio mas há-de voltar no próximo Inverno. Também não se sabe com que custos em vidas humanas. Toda a gente treme só de pensar na repetição em Portugal das calamidades que se vivem em Espanha e Itália. Disse ainda que vai ser apresentada a nova legislação que permitirá aos bancos concederem moratórias nos empréstimos a particulares e empresas; que os hotéis podem vir a receber doentes; que o terceiro período escolar deverá ser passado em casa porque as escolas não vão abrir. Confirmou-se, no essencial, que está a gastar as munições devagar, à medida das necessidades, e que a degradação diária da economia o traz numa emergência íntima gigantesca. Foi quando, basicamente, desabafou sobre as ajudas europeias: "Chamem-lhe eurobonds ou coronabonds, se quiserem, mas que venham!". Rápido e em quantidade, diria eu.



3 – Cães de bexiga inflamada

O desespero dos presidentes de câmara italianos invadiu a televisão. Os vídeos dos autarcas a mandarem para casa todos os que vivem como se não existisse quarentena e milhares de mortos são um retrato impiedoso da transgressão inconsciente. A metáfora dos cães de bexiga inflamada, como disse um dos autarcas, criticando os que invocam o passeio do cão para fazer muitas e demoradas outras coisas, são apenas um pequeno exemplo do que pode ser uma quarentena descontrolada. Sem cuidados e julgando que não nos acontece a nós. Pensem nisso!

4 - Giorgio Scerbanenco

A pérola milanesa

Ninguém escreveu a dor e a raiva como ele. Giorgio Scerbanenco mistura o cinismo e a racionalidade do norte de Itália com a crueldade gélida dos Balcãs. Nasceu em Kiev, Ucrânia em 1911, morreu em 1969. Viveu quase toda a vida em Itália e foi um grande tanatologista da política italiana, da Democracia-Cristã, do cinismo e da corrupção que levou aos Anos de Chumbo. Pela mão do seu herói, o médico Duca Lamberti, também ele um perdedor, como Scerbanenco gostava, viajamos pelo submundo de uma sociedade atravessada pelos traumas da II Guerra Mundial. Também pelas contradições profundas do milagre económico italiano do pós-guerra. Lamberti, que não podia exercer devido a uma condenação por eutanásia, é o guia dessa viagem amargurada, na qualidade de investigador auxiliar da polícia de Milão. Um clássico, publicado pela Lua de Papel nos últimos dois anos em Portugal, com os romances "Uma Vénus Privada" e "O Anjo da Vingança". Recomendo vivamente para estes dias de quarentena e emergência.