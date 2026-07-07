Dezasseis detidos este ano na Festa do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira

Condução sob o efeito do álcool, posse de arma proibida e tráfico de estupefacientes estão entre os crimes pelos quais os detidos são suspeitos.

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A edição deste ano da Festa do Colete Encarnado, em Vila Franca de Xira, terminou com 16 detenções e 99 ocorrências de socorro, por parte da proteção civil, informaram esta terça-feira a PSP e a autarquia do distrito de Lisboa.



Foram registadas 99 ocorrências durante a Festa do Colete Encarnado DR

Em comunicado, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira fez um balanço positivo das festividades, que "juntou milhares de pessoas nos concertos, espetáculos, largadas e esperas de toiros", entre 3 e 5 de julho.

De acordo com a autarquia, o dispositivo de segurança da proteção civil municipal, composto por 165 operacionais e 70 veículos, registou 99 ocorrências, das quais uma vítima grave, 14 vítimas ligeiras, 13 transportes hospitalares e 84 assistências no Posto Médico Avançado ou em ambulâncias de socorro. As ocorrências estiveram relacionadas com doença súbita (34), trauma (23), quedas (14), colhidas (11), intoxicações (11), agressões (cinco) e outras situações (uma).

Noutra vertente, a câmara indica que mais de 9.250 passageiros utilizaram o serviço gratuito de autocarros 'shuttle', com o sábado a concentrar mais de 5.500 utilizadores, tendo ainda sido realizado um comboio especial em parceria com a CP nas madrugadas de sábado e domingo.

Por seu turno, também em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP indica que foram detidas 16 pessoas durante a operação de segurança do Colete Encarnado.

Segundo a PSP, foram efetuadas 10 detenções por crimes rodoviários, incluindo seis por condução sob o efeito do álcool, três por condução sem habilitação legal e uma por desobediência por recusa ao teste de alcoolemia. As autoridades registaram ainda duas detenções por resistência e coação sobre funcionário, duas por posse de arma proibida e duas por tráfico de estupefacientes.

No âmbito da fiscalização rodoviária, foram controladas cerca de uma centena de viaturas e levantados 18 autos de contraordenação.

A PSP elaborou ainda mais de uma dezena de autos por venda ambulante ilegal e determinou o encerramento temporário de cinco estabelecimentos por venda de bebidas alcoólicas a menores.