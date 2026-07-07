Cotrim Figueiredo revela nome do movimento cívico que prometeu em janeiro

Não se chama Portugal à Frente, mas quase. Cotrim Figueiredo deu novidades sobre o movimento cívico-político e diz que já tem 18 mil inscritos.

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"Portugal em Frente" é o nome do movimento cívico-político "apartidário" anunciado por João Cotrim Figueiredo na sequência das eleições presidenciais. O movimento será apresentado oficialmente na “rentrée política, após o Verão”, prometeu o ex-líder da Iniciativa Liberal.



Cotrim pacifica receios sobre o Movimento 2031 e influencia tática liberal Hugo Delgado / Lusa

Apesar de "apartidário", o nome é muito parecido - só muda mesmo a proposição - com o de uma coligação de partidos de direita que foi encabeçada por Pedro Passos Coelho e Paulo Portas em 2015 e que se chamou Portugal à Frente (PAF). No site associado ao movimento pode ler-se: "O Movimento 2031 é um movimento cívico-político, não partidário, que acredita que é possível cumprir Portugal em todo o seu potencial".

A novidade foi revelada pelo próprio João Cotrim Figueiredo, que adiantou que o movimento já está formalmente constituído e conta com 18 mil portugueses inscritos, em resposta a uma publicação na rede social X do comentador Pedro Marques Lopes que questionava "o que é feito do movimento cívico do dr Cotrim Figueiredo".

O movimento, com 18 mil portugueses inscritos, está formalmente constituído, chama-se Portugal em Frente ???? e terá a sua apresentação na rentrée política após o Verão. O Pedro Marques Lopes está convidado a aparecer. https://t.co/wmmNpVFrF2 — João Cotrim Figueiredo (@jcf_liberal) July 7, 2026

Em janeiro, numa entrevista à SIC Notícias, Cotrim Figueiredo tinha anunciado a intenção de criar um movimento cívico-político “apartidário” para dar expressão aos cerca de 900 mil votos obtidos na primeira volta das eleições Presidenciais e reunir os cidadãos que defendiam uma alternativa reformista para o país, independentemente da filiação partidária.

O candidato liberal ficou em terceiro lugar na primeira volta das Presidenciais, com cerca de 16% dos votos.