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05 de julho de 2026 às 17:59

Ativistas pedem o fim das touradas em Pamplona, Espanha

Dezenas de ativistas pelos direitos dos animais manifestaram-se em Pamplona, em Espanha, para exigir a abolição das touradas, na véspera do arranque das festas de São Firmino, conhecidas pelas tradicionais largadas de touros.

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