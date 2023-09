Mais de 620 bombeiros combatem incêndio em Coimbra

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Mais de 620 bombeiros estavam a combater às 20:26 um incêndio que está a lavrar desde as 15:19, na freguesia de Torres do Mondego, no concelho de Coimbra.





Segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a combater as chamas encontravam-se, por volta das 20:26, 622 operacionais, apoiados por 180 viaturas.Os 13 meios aéreos que atuaram no terreno durante esta tarde foram retirados com o aproximar da noite.De acordo com fonte do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra, o incêndio teve início pelas 15:19, na freguesia de Torres do Mondego, no concelho de Coimbra.No combate a este incêndio ardeu uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, no entanto, deste incidente não resultaram feridos.