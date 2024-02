Já pode pedir devolução das propinas - mas prepare-se para esperar uma hora pelo menos

O "prémio salarial", que será atribuído pelo Governo aos jovens trabalhadores que tenham uma licenciatura ou mestrado, já pode ser pedido através do Portal ePortugal. Contudo, o tempo de espera já ultrapassa uma hora.







Pedro Catarino/COFINA MEDIA

Por volta das 21h de quinta-feira o site já contava com cerca de 8 mil pedidos e com um tempo de espera fixado nos 45 minutos. Esta sexta-feira, às 11h09, o número de pessoas a tentar ascendeu aos 19 mil e o tempo de espera a mais de uma hora, o que já está a fazer desistir alguns dos jovens."Abri e desisti logo. Mas que bom saber que está difícil para todos", escreveu uma utilizadora no TikTok ao responder a um vídeo que anunciava a disponibilização do formulário. "O meu no final deu inválido e acabei a licenciatura em 2022. Não entendo porque dá inválido", comentou uma outra utilizadora da rede social.Em janeiro, o fiscalista Tiago Caiado Guerreiro previu àque o pedido para a devolução das propinas deveria ter várias burocracias, teoria que se verificou: "O formulário deverá ser algo cheio de burocracias, que não irá servir para nada e que só irá dificultar a vida das pessoas. O Estado português sabe se as pessoas saíram ou não do país. Sabem o número de contribuinte e quais as moradas. Só vai obrigar os jovens a darem informações que o Estado já tem, ou seja, no fundo vai ser, como se costuma dizer, uma mão cheia de nada", considerou. "A maior parte nem sequer vai preencher o formulário, porque sabe que vai ser feito para não funcionar. Vão fazer uma pessoa andar para trás e para a frente. Se fossem sérios o Estado entregava o dinheiro por iniciativa própria, através de transferência bancária."ainda não teve acesso ao formulário. No entanto, sabe que o preenchimento da Chave Móvel é o que tem dado por enquanto mais dores de cabeça aos jovens. "Ainda por cima precisa da Chave Móvel Digital sendo que eu tenho título de residência. Que raivaaaa." "Estou a tentar pedir a Chave Móvel e também dá erro a fazer o pedido."Quem proceder ao pedido, se o conseguir fazer, terá de o finalizar em apenas 10 minutos. A devolução das propinas deverá ser requerida até ao final de maio de cada ano , tendo em conta o número de anos de licenciatura ou de mestrado.Se ainda não sabe a quem é aplicável, saiba aqui quem poderá beneficar desta medida, qual o valor a receber e quais os passos a seguir.