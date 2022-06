Manuela Tavares, que foi um dos principais rostos na defesa do ‘sim’ no referendo a aborto em Portugal, teme que a regressão que se prepara nos Estados Unidos possa criar um caldo de cultura para pôr em causa direitos conquistados pelas mulheres portuguesas.

"Devemos estar sempre alerta" sobre recuos no direito ao aborto

Há 15 anos, Manuela Tavares era um dos principais rostos da campanha pelo ‘sim’ no referendo à Interrupção Voluntária da Gravidez (IGV) que concedeu às portuguesas o direito a abortar até às 10 semanas de gestação. No momento em que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu que o direito a abortar não está protegido constitucionalmente naquele país, a feminista diz que é preciso "estar atento" a todas as tentativas de regressão nos direitos das mulheres, mesmo que eles aconteçam noutro país.