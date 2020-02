Detidos dois jovens suspeitos de roubos violentos e sequestros no Lumiar e Alvalade

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve na sexta-feira dois jovens suspeitos da prática dos crimes de sequestro, roubo e posse de arma proibida nas freguesias do Lumiar e de Alvalade, em Lisboa, foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, a PSP adianta que a dupla, de 17 e 21 anos, foi presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

De acordo com a nota, ao longo dos últimos meses registou-se nestas zonas (sobretudo na Quinta das Conchas) um elevado número de assaltos cometidos por dois jovens, alguns deles com recurso a facas e outros com agressões físicas efetivas, causando um forte alarme social e receio junto da população.

A PSP estabeleceu na quinta-feira passada uma operação para "intercetar, num primeiro momento, um dos suspeitos, detido em flagrante delito por estar na posse de uma faca de abertura automática, e, mais tarde, o segundo suspeito".

Ambos foram levados "para a subunidade policial a fim de serem sujeitos a uma série de atos processuais".

Na sequência da investigação, os suspeitos foram indiciados os jovens pela prática de dois crimes de sequestro, posse de arma proibida e 13 crimes de roubo com arma branca.

Foram ainda aprendidos vários dos bens roubados, sendo restituídos aos seus proprietários.

A PSP adianta que os dois jovens têm um historial de crimes contra o património, com recurso a meios violentos, e já foram detidos em ocasiões anteriores.