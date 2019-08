Um homem foi detido por ser suspeito da autoria material de um homicídio qualificado e profanação de cadáver que levou ao aparecimento de uma cabeça numa praia de Leça da Palmeira , revelou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).Em comunicado, a Diretoria do Norte da PJ explica que o homem, de 32 anos, foi detido "na fronteira da Turquia com a Grécia" e é um cidadão paquistanês para quem a vítima trabalhava, que "se ausentou" de Portugal "logo que foi noticiado o aparecimento da cabeça" de uma mulher numa praia de Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos, distrito do Porto.A PJ acrescenta que "na origem dos factos, que envolvem também uma mulher detida em abril, estará a existência de uma dívida" que a vítima "insistia em ver saldada"."A investigação iniciou-se com o aparecimento de uma cabeça humana no areal da praia de Leça da Palmeira, Matosinhos, na manhã do dia 07 de março de 2019. Após intensas diligências de investigação e cooperação internacional, foi possível identificar e agora deter um cidadão paquistanês, para quem a falecida trabalhava, e que se encontra indiciado pela coautoria do homicídio e subsequente profanação de cadáver", descreve a PJ no comunicado.Aquela força policial acrescenta que o homem foi detido "em cumprimento de um mandado de Detenção Europeu".O homem, de 32 anos, não tem "atividade profissional conhecida", acrescenta a PJ.A 05 de abril, a PJ revelou ter detido uma mulher por homicídio qualificado e profanação de cadáver, num caso associado ao aparecimento de uma cabeça humana no areal da praia de Leça da Palmeira, Matosinhos, em 7 de março.Na ocasião, a PJ disse que a suspeita era uma massagista de 52 anos e de nacionalidade estrangeira para quem a vítima trabalhava, numa atividade não revelada.A cabeça de mulher foi encontrada dentro de um saco de plástico, de acordo com relatos feitos na altura por fonte dos Bombeiros de Matosinhos/Leça.