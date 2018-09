A PSP deteve no Aeroporto de Lisboa um homem de 29 anos que por sua iniciativa entregou à polícia várias bolotas de cocaína que tinha transportado no organismo, disse esta segunda-feira à Lusa fonte policial.Segundo a mesma fonte, a detenção ocorreu no sábado, cerca das 21:00, quando o homem, por iniciativa própria, se dirigiu à PSP presente no Aeroporto Humberto Delgado e entregou várias bolotas de cocaína que tinha transportado no organismo, manifestando-se arrependido.O homem foi então detido e assistido clinicamente, acabando por expelir um total de 72 bolotas de cocaína, quantidade suficiente para mais de cinco mil doses.Presente a primeiro interrogatório judicial, foi sujeito à medida de coação de prisão preventiva.O homem, detido por tráfico internacional de estupefaciente, viajava com origem no Brasil e tinha como destino a Holanda.