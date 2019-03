Um homem foi detido pela PSP de Lisboa este sábado, em Odivelas, por suspeitas de burla a idosos. De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, o indivíduo de 46 anos terá aliciado uma mulher idosa de 78 anos com um cartão que daria acesso gratuito a medicamento adquiridos em farmácias.

As autoridades, através de comunicado, referem que este foi intercetado a sair de uma residência com 67€ em sua posse e "outros documentos que indiciavam que teria acabado de cometer uma eventual burla". O homem apresentou-se como funcionário da Junta de Freguesia de Odivelas e informou que era responsável pela emissão de um cartão que daria acesso gratuito aos medicamentos adquiridos em farmácias.

No entanto, de acordo com a Cometlis, para continuar este processo seria necessário o idoso oferecer "uma quantia monetária com vista a fazer o cartão" e, caso a reforma fosse inferior a 600€, seria ressarcido desse dinheiro. A vítima, de 78 anos, deu todo o dinheiro que tinha ao suspeito por recear um confronto físico com o suspeito, dado que se encontrava sozinha.

Esta não é a primeira vez que o homem de 46 anos comete este tipo de crime, tendo antecedentes criminais e, inclusive, tendo cumprido pena de prisão efetiva – estando atualmente em liberdade condicional. O suspeito foi presente a interrogatório no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte, em Loures e está sujeito a apresentações diárias.