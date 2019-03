Um incidente similar ocorreu no mesmo tribunal há cerca de ano, em 14 de março de 2018.

O tribunal de Penafiel reatou o funcionamento normal às 11:45 na sequência de uma ameaça de bomba que levou à evacuação do edifício e equipas especializadas da GNR a vistoriarem as instalações, disse à Lusa uma fonte policial.



O tribunal-sede da comarca de Porto-Este foi evacuado devido a uma ameaça de bomba, concretizada cerca das 10:00 através de uma chamada telefónica anónima.



"Nada foi detetado e o tribunal reatou o normal funcionamento", disse fonte do Comando da GNR do Porto.



Para o local foram enviadas equipas de inativação de engenhos explosivos e de cães-polícias, tendo sido criado um perímetro de segurança.



Para a manhã de hoje estavam agendados para o tribunal de Penafiel, nove julgamentos, dois deles da área criminal.



Um incidente similar ocorreu no mesmo tribunal há cerca de ano, em 14 de março de 2018, quando uma chamada anónima indicando a alegada existência de uma bomba obrigou à retirada de todo o pessoal das instalações.



A GNR ativou a sua brigada de inativação de explosivos para avaliar a situação no local e, tal como agora, veio a verificar-se que era falso alarme.