Detetados 21 novos casos de monkeypox em Portugal. São já 297

Foram confirmados mais 21 casos de infeção em humanos pelo vírus da monkeypox. Até ao momento registaram-se 297 casos em Portugal. A maioria das infeções foram notificadas, até à data, em Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos nas regiões Norte e Algarve, informa a Direção-Geral da Saúde.







"Todas as infeções confirmadas são em homens entre os 19 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos", diz ainda a DGS, ao assegurar que os casos identificados se "mantêm em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis".Os novos casos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), refere o comunicado publicado da DGS.Portugal é o quarto país com o maior número de infeções registadas, atrás do Reino Unido (575), Espanha (497) e Alemanha (338), de acordo com os dados recolhidos pela plataforma Our World in Data