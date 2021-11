Bando de empresários agia meticulosamente e com “rara violência”

Quatro empresários foram detidos por suspeita de roubos violentos, um dos quais resultou na morte de uma idosa. Os dois homens são irmãos e estão em prisão preventiva e as duas mulheres são suas companheiras. Elas ficaram em liberdade, mas com apresentações bisemanais.

Os quatro assaltantes cuja detenção foi divulgada, esta sexta-feira, tinham uma "vida estruturada" e "ninguém os via capazes de recorrer a violência extrema" para consumarem os crimes por que estão indiciados de homicídio, sequestro, roubo e furto qualificado, disse o titular da Diretoria do Centro da PJ, Jorge Leitão.



Magistrado do Ministério Público em comissão de serviço na Polícia Judiciária, o procurador destacou, em conferência de imprensa, a "atuação meticulosa" do bando e a sofisticação levada ao ponto de possuir uma serra de cortar cofres.



Associação criminosa e branqueamento de capitais contam-se entre outros presumíveis ilícitos imputáveis aos indivíduos.