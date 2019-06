Bernardo Moniz da Maia, membro de uma das famílias mais ricas de Portugal e antigo piloto de automóveis de todo-o-terreno, é um dos cerca de cinco mil credores do BES : o atual líder do grupo Moniz da Maia reclama ao antigo banco da família Espírito Santo um crédito de 323 euros.O antigo piloto de automóveis já foi alvo de arresto de bens por parte do Novo Banco (NB): em 2015, por não terem sido pagas as prestações de créditos concedidos pelo BES, o NB arrestou a Moniz da Maia um iate de luxo e um avião, num valor total de 37 milhões de euros. Moniz da Maia reside próximo de Ricardo Salgado , em Cascais, na zona da Boca do Inferno.Saiba tudo no Correio da Manhã